Окупанти вже тиждень не пропускають гуманітарні вантажі в Мелітополь, - Федоров
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В окупованому Мелітополі є низка соціальних проблем, які жодним чином не вирішують окупанти.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже тиждень не пропускаються у місто гуманітарні вантажі з медикаментами. Це ліки для наших хронічних хворих, які не мають змоги виїхати з тимчасово окупованих територій", - повідомив Федоров.
Насамперед, це стосується хворих на цукровий діабет. А також тих, кому потрібно регулярно проходити діаліз.