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Окупанти вже тиждень не пропускають гуманітарні вантажі в Мелітополь, - Федоров

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Окупанти вже тиждень не пропускають гуманітарні вантажі в Мелітополь, - Федоров
В окупованому Мелітополі є низка соціальних проблем, які жодним чином не вирішують окупанти.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже тиждень не пропускаються у місто гуманітарні вантажі з медикаментами. Це ліки для наших хронічних хворих, які не мають змоги виїхати з тимчасово окупованих територій", -  повідомив Федоров.

Насамперед, це стосується хворих на цукровий діабет. А також тих, кому потрібно регулярно проходити діаліз. 

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