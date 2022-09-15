Окупанти вже тиждень не пропускають гуманітарні вантажі в Мелітополь, - Федоров

В окупованому Мелітополі є низка соціальних проблем, які жодним чином не вирішують окупанти.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже тиждень не пропускаються у місто гуманітарні вантажі з медикаментами. Це ліки для наших хронічних хворих, які не мають змоги виїхати з тимчасово окупованих територій", - повідомив Федоров.

Насамперед, це стосується хворих на цукровий діабет. А також тих, кому потрібно регулярно проходити діаліз.

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