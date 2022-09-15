США тиснуть на Туреччину через санкції проти РФ, - FT

Сполучені Штати та Євросоюз посилюють тиск на Туреччину, щоб подолати ухилення від антиросійських санкцій. Вони намагаються добитися припинення роботи російських карток "Мир" у Туреччині.

Про це з посиланням на джерела пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

США зосереджуються на турецьких банках, які інтегрувалися в російську систему внутрішніх платежів "Мір", повідомили FT двоє західних посадовців, які беруть участь у розробці цих планів.

Водночас Брюссель готує делегацію, щоб висловити свою стурбованість безпосередньо турецьким посадовцям.

"Тиск на Туреччину відбувається в той момент, коли західні столиці орієнтуються на жорсткіше впровадження існуючих санкцій, а не на введення нових заходів.

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Ця зміна підтверджує, що економічні санкції, запроваджені після вторгнення Путіна в Україну в лютому, не завдали економіці Росії такої шкоди, як вони сподівалися. Але вони стверджують, що усунення лазівок у поточних заходах стисне лінії фінансування Кремля", - пише газета.

"Ви побачите, що ми зосереджені на ухиленні від фінансового сектора", - сказав один із зхідних чиновників.

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Зараз до системи "Мир" під'єднані п'ять найбільших турецьких банків: VakıfBank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank і Halkbank. Останні два почали приймати російські картки уже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

İş Bank і DenizBank у відповідь на запит FT заявили, що дотримуються санкцій проти Росії і не здійснюють операції з підсанкційними російськими банками. Інші турецькі банки не відповіли.

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США та ЄС також збираються переслідувати структури, які допомагають Росії отримувати доходи від експорту або сприяють постачанню забороненої промислової та оборонної продукції. Посилення санкційного режиму варто чекати й особам, залученим до російського IT-сектору, електронної комерції та сфери кібербезпеки.