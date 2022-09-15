Через війну російські чиновники почали більше вживати алкоголю, - Медуза
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання Медуза.
При чому тема алкоголізму порушується президентом РФ навіть з тими губернаторами, регіони яких не належать до регіонів із найвищим рівнем алкогольної залежності у населення.
За даними джерел видання, президент Росії почав приділяти увагу до алкоголізму, тому на тлі війни в Україні російські чиновники стали набагато частіше та значно більше пити алкоголь. Особливо турбує Путіна стан "деяких людей із його ближнього кола".
"Люди з лютого так знімають стрес. Міністри, їхні заступники, навіть деякі віцепрем'єри, працівники адміністрації президента та Радбезу, частина керівників держкорпорацій, губернатори", - пише видання.
Співрозмовник видання додав, що основна причина стресу російських чиновників - реальні збитки, завдані Росії вторгненням та санкціями. Оскільки про плани розпочати повномасштабну війну в Україні серед російських чиновників не знав майже ніхто, перші місяці війни вони були розгублені й "не знали, що робити".
Однак Путіна ситуація з алкоголізмом серед вищих російських керівників почала турбувати оскільки почала "погіршуватися дисципліна".
"Хтось пропадає перед важливим заходом, хтось невиразно та плутано доповідає. Це вже бачить широка публіка", - кажуть джерела.