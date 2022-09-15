РФ не визнає власні паспорти, видані на території "ЛДНР", їхніх власників не пропускають через кордон, - ГУР

Після наступу українських Сил Оборони різко змінились настрої проросійськи налаштованих жителів ОРДЛО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"Відзначається невдоволення ходом проведення так званої "спеціальної операції" та діями російського уряду. Панує думка, що РФ здає інтереси "республік". Ці настрої додатково посилились після того, як з’ясувалось, що видані на території ОРДЛО російські паспорти не мають юридичної сили на території РФ. Принаймні тим, хто намагався виїхати із "ЛДНР" за таким паспортом, на російському кордоні пояснюють, що "ви ніхто і звати вас ніяк"", - ідеться в повідомленні.

В ГУ розвідки зауважують, що серед особового складу 14-ї окремої бригади спеціального призначення (в/ч 74854) ЗС РФ поширюється інформація, що до 01.12.2022 має завершитись один із етапів "СВО".

Після цього заплановано виведення з частини окупованих територій України регулярних підрозділів ЗС РФ. Начебто, ці території буде передано під контроль так званим "добровольчим батальйонам". Ймовірно, на зразок 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів.

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