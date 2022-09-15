Німеччина має узгодити із союзниками постачання Україні танків, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що німецька зброя відіграє вирішальну роль у битві на сході України. Але Берлін не поспішає давати бойові танки.

Відповідну заяву канцлер зробив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Можна сказати, що та сама зброя, яку Німеччина зараз надала Україні, має вирішальне значення для розвитку конфлікту на сході України", - сказав Шольц про САУ Panzerhaubitze 2000, зенітки Gepard і легшу зброю.

Він також зазначив, що Німеччина незабаром поставить Україні новітню систему ППО IRIS-T, яка ще не стоїть на озброєнні німецької армії.

Однак він знову не дав чіткої відповіді про можливість постачання танків Leopard і БМП Marder. За його словами, такі кроки мають бути узгоджені із союзниками.

Також читайте: Німеччина передумає щодо танків Leopard. Рахунок - на тижні, - посол Мельник

"Позиція всього німецького уряду - всіх його членів і партій, які його підтримують - як і раніше, полягає в тому, що не буде жодних односторонніх дій Німеччини", - сказав він.