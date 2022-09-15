У Маріуполі люди виходять на мітинги через відсутність води та світла
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Відсутність у квартирах будь-якої води та електрики змушує людей влаштовувати стихійні мітинги.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-сторінку Маріупольської міської ради.
"У місті наростає невдоволення, адже окупанти не поспішають виконувати обіцянки, а незабаром зима і почнуться холоди", - йдеться у повідомленні.
Перший стихійний мітинг влаштували мешканці одразу трьох будинків біля будівлі "Азовжитлокомплекс". За їхніми словами, в оселях вже третій місяць немає води та світла. Комунальні служби окупованого міста відмовляються ремонтувати порив на вулиці та розбиту підстанцію.
"Люди виживають. Адміністрація ж не дає жодних відповідей про причини.Так виглядає "турбота" з боку окупантів", повідомили у міськраді Маріуполя.
Мешканці інших районів також обурюються відсутністю елементарних умов для життя.