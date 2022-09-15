У Маріуполі люди виходять на мітинги через відсутність води та світла

Відсутність у квартирах будь-якої води та електрики змушує людей влаштовувати стихійні мітинги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-сторінку Маріупольської міської ради.

"У місті наростає невдоволення, адже окупанти не поспішають виконувати обіцянки, а незабаром зима і почнуться холоди", - йдеться у повідомленні.

Перший стихійний мітинг влаштували мешканці одразу трьох будинків біля будівлі "Азовжитлокомплекс". За їхніми словами, в оселях вже третій місяць немає води та світла. Комунальні служби окупованого міста відмовляються ремонтувати порив на вулиці та розбиту підстанцію.

"Люди виживають. Адміністрація ж не дає жодних відповідей про причини.Так виглядає "турбота" з боку окупантів", повідомили у міськраді Маріуполя.

Мешканці інших районів також обурюються відсутністю елементарних умов для життя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі критична ситуація з продуктами харчування. Люди стоять у величезній черзі за хлібом, - міськрада. ВIДЕО