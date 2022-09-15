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У Маріуполі люди виходять на мітинги через відсутність води та світла

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У Маріуполі люди виходять на мітинги через відсутність води та світла
Відсутність у квартирах будь-якої води та електрики змушує людей влаштовувати стихійні мітинги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-сторінку Маріупольської міської ради

"У місті наростає невдоволення, адже окупанти не поспішають виконувати обіцянки, а незабаром зима і почнуться холоди", - йдеться у повідомленні.

Перший стихійний мітинг влаштували мешканці одразу трьох будинків біля будівлі "Азовжитлокомплекс".  За їхніми словами, в оселях вже третій місяць немає води та світла. Комунальні служби окупованого міста  відмовляються ремонтувати порив на вулиці та розбиту підстанцію. 

"Люди виживають. Адміністрація ж не дає жодних відповідей про причини.Так виглядає "турбота" з боку окупантів", повідомили у міськраді Маріуполя. 

Мешканці інших районів також обурюються відсутністю елементарних умов для життя. 

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Топ коментарі

  • Старый Котяра 91554d72
    Я можу зрозуміти людей, які через певні причини не змогли виїхати, поки існували гуманітарні коридори. Але більшість, що залишилась чекала на "русский мир" з мішками плюшек и захмарними зарплатами. Погано їм було при Україні, то тепер кацапська поліція швидко вправить мізки.
  • Zemer
    Навіть після 2015р. коли кацапи вдарили по місту з градів, загинуло 38 людей та більше 100 поранено, кількість вати не дуже то і зменшилось. Вибрали мером колаборанта, голосували за ОПЗЖ, СН, навіть бл..ть шарія?
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