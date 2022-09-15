В СБУ розповіли, якими методами вербують українців російські спецслужби

Служба безпеки України попереджає про небезпеку вербування ворожими спецслужбами.

Про це повідомляє Цензор.Нет із посиланням на Службу безпеки України.

"Для залучення до злочинної діяльності громадян України спецслужби РФ використовують різноманітні прийоми та засоби:

погрози життю та здоров’ю;

тортури та шантаж;

банальний підкуп;

поступове втягування у співпрацю "втемну", - йдеться у повідомленні.

При чому останній спосіб є особливо поширеним. Російські спецслужби зазвичай вербують таким чином жителів умовно мирних регіонів.

Для цього перший контакт із російським "рекрутером" може відбуватися у соціальній мережі або під час телефонної розмови. Вербувальник зазвичай видає себе за іншу особу, навіть може створювати враження справжнього патріота, який вільно спілкується українською мовою та доволі непогано обізнаний з нашою культурою і традиціями.

Непідготовленій людині важко розпізнати в новому знайомому співробітника спецслужби, адже вербувальники - досвідчені маніпулятори. Вони намагаються зіграти на людських почуттях та слабкостях. Спочатку схиляють співрозмовників до надання безневинних послуг, а потім поступово їх вербують і підбурюють до деструктивних та злочинних дій.

В СБУ нагадали, що співпраця з ворожими спецслужбами є злочином проти національної безпеки. В умовах воєнного стану державна зрада карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

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