Міністри оборони країн НАТО зустрінуться у Брюсселі 13-14 жовтня у форматі засідання Північноатлантичної ради для обговорення актуальних викликів у сфері безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Північноатлантичного альянсу.

"Зустріч Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони відбудеться у четвер, 13 жовтня, та у п'ятницю, 14 жовтня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Під час цих зустрічей головуватиме генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг", - йдеться у повідомленні.

Які теми планується обговорити - наразі не повідомляється.

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