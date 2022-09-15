У тендері на 154 млн грн, який провела "Укрзалізниця", виграв дилер Коломойського, що не мав ані досвіду, ані грошей

"Укрзалізниця" на вимогу єдиного учасника - майбутнього переможця, зняла суттєві умови та виявилася готовою заплатити у півтора раза більше, ніж на попередньому аналогічному тендері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Наші гроші".

"Укрзалізниця" вирішила побудувати кількасот вантажних вагонів, оголосивши тендер за 154 мільйони на купівлю запчастин для їх збірки, і в процесі тендерної процедури раптом зняла вимоги до єдиного учасника тендера. У результаті - перемогла фірма, що була зареєстрована лише рік тому, мала у своєму багажі єдиний контракт на експедицію дизелю з "труби Медведчука" та, як з'ясували ЗМІ, виявилася пов'язаною зі структурами Ігоря Коломойського,

Переможець - ТОВ "Українська Спеціалізована Логістика", виявився єдиним учасником тендеру, попри привабливі умови, після того, як "Укрзалізниця" зняла вимоги мати необхідний досвід у вказаній сфері, та річний дохід 30% від вартості цього тендеру. Причому, ці умови були зняті саме на вимогу "Української спецлогістики". Остання заявила, що вважає такі вимоги дискримінацією. І "Укрзалізниця" пішла назустріч.

Фактично, у процесі торгів єдиний учасник заявив – у нас немає ні відповідного досвіду, ні відповідних грошей для такого контракту. Але ми його дуже хочемо.

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"Наші гроші" також звертають увагу, що після зняття всіх цих вимог до Укрзалізниці ніхто окрім "Укрспецлогістики" на такі "відкриті для всіх" торги чомусь так ніхто і не прийшов. А пропозиція "Української спецлогістики" до копієчки відповідала очікуваній вартості.

Причому, "Укрзалізниця" виявилася готовою заплатити у півтора раза більше, ніж на попередньому аналогічному тендері, який проводився перед війною.

Що до "Української Спеціалізованої Логістики", то вона отримала свій єдиний підряд у квітні 2022 року. АТ "Укртранснафта" без торгів за "воєнною процедурою" замовило їй комплекс транспортно-експедиторських послуг для об’єктів МНПП "Самара-Західний напрямок" за 2,24 млн грн. Мова про відвантаження нафтопродуктів "Укртранснафти" із ЛВДС "Новоград-Волинський" у цистерни "Укрзалізниці" та подальший експедиційний супровід туди, куди скаже "Укртранснафта". Ці послуги коштували 80 грн./т. Закупівлю провели на підставі договору, за яким АРМА в червні 2021 року передала в управління "Укртранснафти" так звану "трубу Медведчука" – українську частину трубопроводу "Самара-Західний напрямок". Для управління нею "Укртранснафта" створила окремий департамент, підзвітний тодішньому гендиректору "Укртранснафти" Миколі Гавриленку.

"Українська Спеціалізована Логістика" зареєстрована в Києві в липні 2021 року під назвою "Піксара". Тоді її засновником і директором був Олександр Черната, який керує реєстраційним ТОВ "Фірм.ЮА". Однак уже через місяць, у серпні 2021 року "Піксара" змінила назву на нинішню "Українська Спеціалізована Логістика", а також основний вид діяльності з "Неспеціалізованої оптової торгівлі" на "Іншу допоміжну діяльність у сфері транспорту". При цьому одним із засновників компанії став Олег Зименков. Однак уже в жовтні 2021 року Зименков вийшов зі складу засновників.

Олег Зименков володіє ТОВ "Укргеоенергоальянс", яке займається добуванням газу та нафти. Ще він є директором ТОВ "Експрес Маркет" Святослава Лавриненка та Олексія Яроша (останній як засновник вказаний громадянином України, а як кінцевий бенефіціар – Росії).

До 2012 року цією фірмою керував Андрій Пасішник, який після Майдану певний час виконував обов’язки заступника голови правління АТ "НАК "Нафтогаз України", а в 2016 році став першим заступником гендиректора "Укртранснафти" Миколи Гавриленка.

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Також Зименков у 2011 році був засновником і директором ТОВ "Торгівельна компанія "Славнафтопостач", яким зараз володіє та керує Ігор Яснолобов. До Зименкова фірмою в 2010 році володіло ЗАТ "Вік Оіл". Нагадаємо, гендиректор "Укртранснафти" (2015 рік – травень 2022 року) Микола Гавриленко раніше був директором мережі АЗС "Вік Ойл".

Імовірно, Зименков Олег Володимирович є також родичем донецького бізнесмена Зименкова Вячеслава Володимировича, який у 2000-их роках також був менеджером "Вік Оіл".

"Укртранснафта" є оператором нафтотранспортної системи України та на 100% належить "Нафтогазу". Проте, в 2009-2015 роках управлялася менеджментом на чолі з Олександром Лазорком, який є наближеним до Ігоря Коломойського.

У травні 2015 року Лазорка відсторонили від посади, а в серпні 2015 року звільнили через закінчення дії контракту. Основною причиною його відсторонення послужили маніпуляції з викачування технологічної нафти і її розміщення на зберігання на заводах групи "Приват".

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Коломойський в інтерв'ю LB.ua розповідав, що він навіть намагався вибити для Лазорка державну нагороду "за порятунок української нафти, яка перебувала в трубах на тимчасово окупованій території".