У Росії оборонні виробництва переведені на 12-годинні зміни
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Bloomberg.
За даними видання, оборонне виробництво може допомогти компенсувати падіння в інших галузях. Працівників оборонних підприємств перевели на 12-годинний робочий день. Крім того, вони можуть працювати ще 8 годин у суботу.
Виробництво "готових металевих виробів" — статистична лінія, яка окрім товарів, таких як столові прибори, включає зброю, бомби та різні типи боєприпасів — зросла майже на 30% у липні порівняно з роком раніше після різкого зниження в попередні місяці.
Серед лідерів ринку і категорія "інші транспортні засоби та обладнання". До неї відносять як велосипеди, так і кораблі, літаки та бронетехніку.
Як пише видання, економічний підйом оборонної промисловості, ймовірно, виявиться недовгим, особливо якщо він відверне робочу силу, а санкції послаблять російську військову машину, позбавивши її компонентів і технологій.
"Дані за липень підтверджують, що збільшення держзамовлень, розміщених у військово-промисловому комплексі, підтримує виробництво в Росії", - константує видання.