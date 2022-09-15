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У Росії оборонні виробництва переведені на 12-годинні зміни

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У Росії оборонні виробництва переведені на 12-годинні зміни
Країна-агресор робить ставку на посилення оборонного комплексу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Bloomberg.

За даними видання, оборонне виробництво може допомогти компенсувати падіння в інших галузях. Працівників  оборонних  підприємств перевели на 12-годинний робочий день. Крім того, вони можуть працювати ще 8 годин у суботу. 

Виробництво "готових металевих виробів" — статистична лінія, яка окрім товарів, таких як столові прибори, включає зброю, бомби та різні типи боєприпасів — зросла майже на 30% у липні порівняно з роком раніше після різкого зниження в попередні місяці.

Серед лідерів ринку і категорія "інші транспортні засоби та обладнання". До неї відносять як велосипеди, так і кораблі, літаки та бронетехніку. 

Як пише видання, економічний підйом оборонної промисловості, ймовірно, виявиться недовгим, особливо якщо він відверне робочу силу, а санкції послаблять російську військову машину, позбавивши її компонентів і технологій.

"Дані за липень підтверджують, що збільшення держзамовлень, розміщених у військово-промисловому комплексі, підтримує виробництво в Росії", - константує видання. 

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Топ коментарі

  • Victor Farkash
    Можна ж грамотно цитувати Блумберг, мова йде тільки про Уралвагонзавод... й то в контексті того, що він стояв 2 місяці в Травні-Червні (орієнтовно)

    Та й в іншому, настільки вільно трактувати ту статтю від Блумберг -- це ще треба вміти.
    Не втрачайте репутацію.
  • Валентин Пруденко
    А що робить zeвлада з zeпреzeдентом на чолі в Україні?? При шаленому безробітті, величезній масі кваліфікованих робітників жебракує по всьому світу - дайте нам те, дайте нам це!.. Де заводи з виробництва зброї та ***********?! Де переведення економіки на воєнні рейки?! Де взагалі сприйняття війни, як такої, окрім набридлих тупих відосиків???
  • Garry Grant
    Бухати кацапи будуть на 4 години більше кожен день. Не робота,а мрія)
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