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Рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Поцілили у промпідприємство, серйозні руйнування (оновлено)

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Рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Поцілили у промпідприємство, серйозні руйнування (оновлено)
Окупанти знову завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це повідомив у телеграм-каналі очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ

"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - зазначив він. 

Пізніше Вілкул повідомив, що ворожа ракета влучила у промислове підприємство

"Знов крилата ракета. Влучання в промислове підприємство. Руйнування серйозні, детальні наслідки уточнюються. Попередньо - без втрат", - додав він.

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Нагадуємо, президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти 14 вересня спробували затопити Кривий Ріг. В Офісі Президента повідомляли про удар 8 крилатими ракетами по гідротехнічним спорудам міста.

Топ коментарі

  • Роман с камнем
  • Роман с камнем
  • Andry Moon
    Претензії до Зеленського будуть продовжуватись поки він не попросить вибачення за таку "чудову" підготовку до війни.
    На колінах...

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