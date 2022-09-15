Затримали двох зрадників на Дніпропетровщині

Обоє підтримували дії РФ щодо України, зокрема, окупацію її територій.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Мешканка Кривого Рогу та мешканець Павлограду з початку повномасштабного вторгнення РФ через власні акаунти в забороненій соцмережі неодноразово поширювали повідомлення з підтримкою дій держави-агресора та схваленням тимчасової окупації частини території України.

"Чоловік у своїх антиукраїнських дописах стверджував, що збройна агресія РФ проти України це "боротьба з нацизмом" і схвалював проєкт "Новороссия". Жінка у розповсюдженому контенті підтримувала президента країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

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Під час обшуку правоохоронцями було вилучено телефони та комп'ютерну техніку, яке подружжя використовувало, щоб підтримувати дії Росії.

При процесуальному керівництві Дніпропетровської обласної прокуратури та Павлоградської окружної прокуратури обом повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

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