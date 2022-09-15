До визволених Куп’янська, Ізюма та Балаклії можна дістатися з Харкова. МАРШРУТ

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм опублікував маршрут, яким можна безпечно дістатися з Харкова до звільнених Куп’янська, Ізюма та Балаклії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал Найєма.

У навігаторі шлях можна переглянути за посиланням.

Найєм наголосив, що зараз ще триває розмінування й забезпечення безперешкодного проїзду. Тож не рекомендовано пересуватися цим маршрутом без нагальної потреби.

Рухатися рекомендують виключно у світлу пору доби й на безпечній швидкості.

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