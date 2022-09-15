Потяг з українським зерном зійшов з рейок у Румунії

Поліція Румунії не виключає диверсію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gospodarkamorska.

Потяг з українським зерном зійшов з рейок 14 вересня поблизу румунського міста Муреш. Внаслідок аварії два вагони, наповнені кукурудзою, перекинулися на бік. На залізничне полотно висипалось кілька тонн зерна.

Постраждалих в аварії не було, рух поїздів зупинили на кілька годин. Причини аварії поки невідомі. Слідчі Румунії розглядають кілька причин, в тому числі порушення тяги залізниці й диверсію.

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