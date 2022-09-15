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Потяг з українським зерном зійшов з рейок у Румунії

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Потяг з українським зерном зійшов з рейок у Румунії
Поліція Румунії не виключає диверсію.

Про це  повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gospodarkamorska.

Потяг з українським зерном зійшов з рейок 14 вересня поблизу румунського міста Муреш. Внаслідок аварії два вагони, наповнені кукурудзою, перекинулися на бік. На залізничне полотно висипалось кілька тонн зерна.

Постраждалих в аварії не було, рух поїздів зупинили на кілька годин. Причини аварії поки невідомі. Слідчі Румунії розглядають кілька причин, в тому числі порушення тяги залізниці й диверсію.

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    с отребьем на расее тех времен нет никакого смысла сравнивать.....

    Olga Bucha @sim_olga
    Молодь села Опушки , поблизу Сімферополя. Крим. Світлина 1916 року.
  • Oresta Bartka
    Руссо турісто?
  • Андрій Саган
    російських смердючих консерв по всьому світу, як у вигляді фсбшних шпигунів так і у вигляді тупих простих граждан расєї які можуть щось подібне робити і вірити що вони робюлять це з благих міркувань
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