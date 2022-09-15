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США стануть стороною конфлікту, якщо поставлять Україні ракети великої дальності, - МЗС РФ

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США стануть стороною конфлікту, якщо поставлять Україні ракети великої дальності, - МЗС РФ
Росія вважатиме Сполучені Штати учасником війни, якщо вони поставлять Україні ракети великої дальності.

Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо США приймуть рішення про постачання Україні ракет більшої дальності, вони перейдуть червону межу й стануть безпосерденьою стороною конфлікту", - сказала вона.

В такому разі, за словами Захарової, Росія залишає за собою "право на адекватну відповідь".

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Топ коментарі

  • Tierre
    И шо? И что вы им сделаете?
  • Мобильный крематорий
    В смысле станут?! Вы же, свинота немытая, визжите, что уже воюете против США и НАТО.
    Чем дольше война, тем жалобней скулеж кацапни. Уже даже не заикаются про жесткие ответы, удары по "центрам принятия решений" и тд.
  • ПП Уксусов
    Маня накатит бояры и станцует...
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