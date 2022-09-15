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ДТП за участі авто Зеленського розслідує ДБР

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ДТП за участі авто Зеленського розслідує ДБР
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП за участі автівки президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомили в Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

"Працівники Державного бюро розслідування відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у середмісті Києва 14 вересня. Легковик зіткнувся з автівкою Президента України та машинами супроводу", - йдеться у повідомленні.

В ДБР додали, що проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій. І пообіцяли поінформувати громадськість про їх результати.

Нагадаємо, напередодні з авто президента та машинами супроводу зіткнувся легковий автомобіль.

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"Медики, що супроводжують главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено", - повідомив тоді прессекретар глави держави Нікіфоров.

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Топ коментарі

  • Aleksiey Ykropovich
    вовка боневтік тепер буде вовка боневсравсь чи чутьневсравсь....
  • olele
    ...А вот тут Игорь Фельдман расписал, как у электората формировалось "мнение" при посредничестве манипуляторов из СМИ.

    "Не о ДТП. О СМИ.

    О тех самых СМИ, которые наделили себя моральным правом быть высшим судом. А по-сути, либо предвзяты, либо любят кэш.

    Итак, два события. Точнее две аварии с президентским кортежем. Первая авария в кортежем президента Порошенко. Вторая с кортежем Зеленского.

    В первом случае, как мы видим из заголовка, от президентского кортежа пострадал прохожий. Во второй пострадал сам президентский кортеж. Хотя нет. В заголовке нет никакого президентского кортежа. Просто автомобиль президента. Без кортежа.

    То есть в первом случае, нас как бы призывают пожалеть прохожего, подчеркивая его возраст, во втором - президента, автомобиль которого пострадал.

    Обратите внимание, во втором случае - это был реальный кортеж президента, а вот первом - никакого кортежа президента не было. Его придумали журналисты. Почему? Потому что "кортеж Порошенко" - можно притянуть лично к Порошенко, как бы обозначив его вину за то что был сбит 88 летний мужчина. А на самом деле, в самой же новости написано, что никакого Порошенко и его кортежа не было. А кто же тогда был? Цитата: "Служебный автомобиль полиции, сопровождавший лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана". То есть полицейский автомобиль, который используется в кортеже (а может и нет) куда-то ехал и сбил человека. Причем, далее цитата: "Мужчина внезапно вышел на проезжую часть на запрещающий знак регулировщика". То есть заголовок новости про Порошенко - искусственно сформулирован так, чтобы вызвать неприязненное к нему отношение, при том, что к самому Порошенко эта новость вообще не имеет никакого отношения.

    Еще раз. Я не о ДТП. Я о том, что даже самые известные СМИ, - это кривое зеркало, которое отражает только то что хочет отразить. А вот почему они не стремятся быть объективными, а выбирают или "язык ненависти" или "язык любви" и что тому причиной, решать вам. Хотя может они сами сознаются? Они же требуют от других публичных персон и институций быть "прозрачными". Может покажут пример?

    Верить СМИ? Не верить СМИ? Вам решать. Но лично я ненавижу, когда мной манипулируют." https://t.me/tanya_adams/3351
  • Марина Кравець
    які там ушкодження мєріни броньовані..ну може памперс поміняв..кевларовий..

    а от водія шкода..
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