ДТП за участі авто Зеленського розслідує ДБР

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП за участі автівки президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомили в Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

"Працівники Державного бюро розслідування відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у середмісті Києва 14 вересня. Легковик зіткнувся з автівкою Президента України та машинами супроводу", - йдеться у повідомленні.

В ДБР додали, що проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій. І пообіцяли поінформувати громадськість про їх результати.

Нагадаємо, напередодні з авто президента та машинами супроводу зіткнувся легковий автомобіль.

Також читайте: НБУ хоче змінити схему відшкодування у разі ДТП

"Медики, що супроводжують главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено", - повідомив тоді прессекретар глави держави Нікіфоров.