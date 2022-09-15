Українці найбільше довіряють військовим - 91%, волонтерам - 77% і Президенту - 71%, - опитування

Українці найбільше довіряють Збройним силам України, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Державній прикордонній службі, добровольчим військовим формуванням і Президенту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного опитування, яке презентував під час пресконференції "Довіра до держави: як зберегти національну єдність заради перемоги" в Укрінформі виконавчий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський.

"Попри випробування війни і всі труднощі, довіра українців до державних інституцій зростає. Найбільше за останній рік зросла довіра до інституцій, які займаються захистом і здійснюють оборону держави від російської навали, і до Президента України", - сказав він.

Згідно з опитуванням, ЗСУ довіряють 91% респондентів, ДСНС - 82%, Національній гвардії - 81%, волонтерським організаціям - 77%, Державній прикордонній службі - 74%, добровольчим загонам - 73%, Президенту України - 71%.

"Коли ми подивилися, що формує таку високу довіру до влади, то побачили цікаву закономірність:серед респондентів, які абсолютно довіряють Президенту, — практично ті самі люди, які вболівають за перемогу України у війні з Росією, тобто довіра до влади формується унаслідок здатності державних структур боротися з російською агресією", - прокоментував результати опитування Борковський.

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Водночас опитування засвідчило найменшу довіру до партій. Зокрема, 55% респондентів не довіряють політичним силам. Також 46% опитаних не довіряють судовій системі, ще 46% - чиновникам, 37% - комерційним банкам та 19% - Верховній Раді.

Загальнонаціональне дослідження проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва із Соціологічною службою Центру Разумкова 5-12 серпня методом особистого інтерв’ю у всіх регіонах України, окрім окупованих територій. Усього опитали 2024 респонденти. Похибка дослідження не перевищує 2,3%.