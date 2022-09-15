СБУ відкрила кримінальне провадження після обстрілів дамби на Дніпропетровщині й ТЕЦ на Харківщині

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом ворожих ракетних ударів по дамбі Карачунівського водосховища на Дніпропетровщині. Також раніше Служба безпеки почала розслідування обстрілу окупантами ТЕЦ на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Служби безпеки України.



Як зазначається, провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).



Слідчі Служби безпеки збирають відповідну доказову базу для притягнення винних до відповідальності, зокрема і в рамках міжнародного судочинства. Адже дії росіян – ніщо інше, як військовий злочин, зазначає в.о. Голови СБУ Василь Малюк.



"Країна-терорист намагається створити гуманітарну катастрофу і вкотре показує всьому світу свою справжню суть. Не маючи змоги перемогти на полі бою, Росія від безвиході завдає ударів по цивільним об’єктам та критичній інфраструктурі. Ворог марно думає, що коли після обстрілів дамб українські річки вийдуть з берегів, то це йому допоможе. Насправді ж такі дії викликають в українців лише додаткову лють та завзятість – і ця хвиля знесе тільки самих окупантів", – додав Василь Малюк.

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За дорученням в.о. Голови СБУ до деокупованих територій Харківської області було направлено групи досвідчених слідчих СБУ та експертів – для документування злочинів росіян. Наразі вони працюють у звільнених населених пунктах регіону.