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Зловмисницю, яка обкрадала загиблих військових, затримали на Донеччині

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Зловмисницю, яка обкрадала загиблих військових, затримали на Донеччині
Жінка на вкрадені кошти влаштувала собі "шопінг" по крамницях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної поліції Донецької області.

Жінка викрала банківські картки двох загиблих військовослужбовців. Загалом витратила 9 тисяч гривень. 

До поліції звернулася дружина загиблого воїна зі заявою про зникнення коштів з його банківської картки. Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що до злочину причетна  41-річна працівниця одного з моргів Покровського району Донецької області. 

Жінка під час огляду тіла військовослужбовця виявила банківську карту та вирішила нею скористатися. Зловмисниця вирушила по крамницях. Витративши 5 тисяч гривень, жінка викинула картку до смітника. 

З'ясувалося, що жінка причетна до ще одного аналогічного факту, під час якого вона заволоділа 4000 гривень. 

Розпочато кримінальне впровадження, готується оголошення підозри фігурантці. В умовах воєнного стану крадійці загрожує до 8 років позбавлення волі. 

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Топ коментарі

  • Pavlik Morozov 606ce595
    Стопудово кацапка 🤔
  • Red_Sky_On
    Якою потворою потрібно бути, щоб таким займатися?
  • Super Gut
    Поясніть, а чи ця курва краща за команду зеленського, які вкрали у людей гуманітарку і потім продавали її у супермаркетах?!!
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