У Києві зростає захворюваність на COVID-19, зокрема збільшилася кількість тяжких випадків
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.
За її словами, місяць тому за тиждень із 8 до 14 серпня фіксували 316 випадків COVID-19 у Києві. А за минулий тиждень у вересні фіксують уже 2 278 випадків.
"Якщо ж порівнювати між собою два останні тижні, то рівень захворюваності виріс удвічі. Вважаю, що таке зростання із повним правом можна називати стрімким", - сказала Гінзбург.
Також збільшується кількість тяжких випадків, коли необхідна госпіталізація. За словами директорки департаменту, наразі в лікарнях столиці дорослих із COVID-19 перебуває вдвічі більше, ніж на початку вересня, а дітей — учетверо.
Лікарі зауважують зміни в основних симптомах захворювання. Наразі при легкій формі можуть проявлятися розлади кишково-шлункового тракту, а при складній — проблеми з серцево-судинною чи судинно-мозковою системами, навіть можливі інсульт або інфаркт, каже Гінзбург.
"Усе це можливо на тлі нормальної температури тіла. Через таку підступність COVID-19 дуже важливо прислухатися до свого організму, залишатися вдома та негайно звертатися до лікаря при найменших проявах нездоров’я", - додала вона.