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Зарплати працівників бюджетних установ не підвищуватимуть у 2023 році

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Зарплати працівників бюджетних установ не підвищуватимуть у 2023 році
Не буде підвищення і до кінця поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пояснювальну записку до законопроєкту про державний бюджет на 2023 рік. 

У 2023 році не планується збільшувати розмір мінімальної заробітної плати.  А згідно з законодавством, посадовий оклад І тарифного розряду повинен становити 44,5% від мінімальної зарплати. У наступному році він становитиме 2 893 гривні.

"З урахуванням вимог статті 51 Бюджетного кодексу України керівники бюджетних установ та державних органів мають забезпечити утримання чисельності працівників та виплату заробітної плати в межах видатків, передбачених у проєкті державного бюджету на 2023 рік", - йдеться в документі.

Крім того, не будуть підвищуватися оклади й працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів. Вона буде розраховуватися з прожиткового мінімуму у 2 102 гривні.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Зате дупутати себе не обділяють
  • Andrij Lembergskiy
    депутати - свинособаки, собі підвищили, а бюджетники пох, при чому проголосували зі всіх фракцій, ні одна не заблокувала трибуну , з вимогою не підвищувати зарплату, при тому, що всі вони там мільйонери, це все, що треба знати за дану раду і представників політичних сил, яких немає бути в майбутні раді!
  • Andrew Zamoroka 96c181b6
    Усе як у Подеревлянського - конхветка Тузік - очєнь вкусна...
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