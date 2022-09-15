НАЗК склало щодо мера Чернігова Атрошенка два протоколи

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про конфлікт інтересів стосовно Чернігівського міського голови Владислава Атрошенка.

Про це стало відомо агентству Інтерфакс-Україна із джерел у комісії, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, повідомив співрозмовник, 15 вересня НАЗК стосовно Атрошенка також склало протокол про корупцію.

За словами співрозмовника агентства, "НАЗК бачить корупційну складову в діях мера Чернігова, оскільки на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чиновник використав службовий автомобіль на користь своєї родини".

Так, зокрема, 5 березня 2022 року дружина Владислава Атрошенка, Ірина Атрошенко, перетнула пропускний пункт "Шегині", залишила Україну через українсько-польський кордон на автомобілі, що належить міській раді Чернігова.

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За даними НАЗК, дружина міського голови, перебуваючи у Польщі, використовувала службовий автомобіль протягом трьох місяців у той час, коли Чернігівська міська рада продовжувала сплачувати лізингові платежі на загальну суму понад 200 тис. гривень.

Крім цього, в НАЗК вважають, що спосіб, яким Владислав Атрошенко повернув службовий автомобіль в Україну, є непрозорим, оскільки водій, який нібито керував ним, фактично не перебував у Польщі. При цьому використано 200 л бензину, витрати на який відшкодували з міського бюджету.

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