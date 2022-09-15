Латвія розпочала будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю
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Завершити 173-кілометрову огорожу планують у 2024 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Вже зведені перші кілометри огорожі. Паркан висотою в чотири метри з натягнутим зверху колючим дротом має стримати нелегальний в'їзд мігрантів з Білорусі до Євросоюзу. Його зведення відбуватиметься в три етапи.
За інформацією видання, нелегально перетнути кордон намагалися у серпні 300 осіб. У вересні — 150.
Після зведення нової огорожі не було зафіксовано спроб перетнути її. Проте латвійські прикордонники зайшли пошкодження, яке, ймовірно, було зроблено білоруськими чиновниками.