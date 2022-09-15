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Латвія розпочала будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю

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Латвія розпочала будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю
Завершити 173-кілометрову огорожу планують у 2024 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Вже зведені перші кілометри огорожі. Паркан висотою в чотири метри з натягнутим зверху колючим дротом  має стримати нелегальний в'їзд мігрантів з Білорусі до Євросоюзу. Його зведення відбуватиметься в три етапи.

За інформацією видання, нелегально перетнути  кордон намагалися  у серпні 300 осіб. У вересні — 150. 

Після зведення нової огорожі не було зафіксовано спроб перетнути її. Проте латвійські прикордонники зайшли пошкодження, яке, ймовірно, було зроблено білоруськими чиновниками.

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Топ коментарі

  • Остап Покотило
    То був початок і зовсім інша обстановка.
    Якби тоді Арсеній захотів зробити більш фундаментальну огорожу, його б буквально "з"їли". І за те, що гроші вкладує у будівництво, і за те, що ставить огорожу між "братьями". Та так і було
    Рашисті называли "Стену Яценюка " "Антироссийской стеной"

    А нынешней владе вообще никакая стена не понадобилась.
    Они разминировали Чонгар, чтобы рашисты зашли без малейших препятствий в Украину.
  • Яр Холодний
    І будуть потім туди туристів возить та через загорожу, за гроші, показувать "резервацію" "совків"
  • Марина Кравець
    і нехай ще замінують
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