Наступ ЗСУ змінив стратегічний баланс, Кремль веде безнадійну битву, - Боррель

З контрнаступом ЗСУ війна в Україні вступила в нову фазу, оскільки українські військові швидко наступають, звільняючи окуповані Росією території.

Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Успішний контрнаступ Збройних сил України вже змінив стратегічний баланс на землі. Оскільки Європа та її партнери мають намір і надалі надавати підтримку Україні та зберігати санкції проти Росії, Кремль веде безнадійну битву", – наголосив Боррель.



За його словами, поки що невідомо, як далеко зайде український контрнаступ, проте вже зрозуміло, що "стратегічний баланс зміщується".

Глава європейської дипломатії також наголосив, що Євросоюз повністю мобілізувався для протистояння енергетичній кризі. Газові сховища в ЄС заповнені більш ніж на 80% заздалегідь запланованої дати – 1 листопада. Крім того, в Євросоюзі домовилися скоротити споживання газу взимку.

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