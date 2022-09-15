Невдача Росії в Україні може зіпсувати плани Сі Цзіньпіна та Путіна про новий світопорядок, - CNN

Китай і Росія так і не наблизилися до формування світового порядку на свою користь, а розв’язана Росією війна проти України спричинила тільки зміцнення рішучості Заходу.

Про це йдеться в матеріалі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Цього тижня лідер КНР вперше за більш ніж два роки виїхав з Китаю. Спершу він відвідав Казахстан, потім – саміт Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані.

Там же відбудеться зустріч китайського лідера і російського диктатора – перша з початку лютого. Під час останньої зустрічі дві країни тріумфально оголосили про настання "нової ери" в міжнародних відносинах, "трансформацію архітектури глобального управління і світового порядку" і "важливі зміни, які переживає світ". Вони випустили спільну заяву з 5000 слів про "безмежну дружбу".

Через кілька тижнів Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну і все ще далека від перемоги в цій війні. А обидві авторитарні держави так і не наблизилися до формування світового порядку на свою користь, зауважують експерти.

Легка перемога Путіна ще більше зміцнила б переконаність Сі в тому, що Захід знаходиться в занепаді, і послужила б шаблоном для нападу на Тайвань. Але легкої перемоги не було, Україна продовжує чинити опір, а вторгнення пожвавило НАТО, зміцнило трансатлантичні зв'язки і об'єднало Захід.

Невдача Росії в Україні вже починає викликати серйозну політичну реакцію в Москві, а повна поразка потенційно може викликати політичну нестабільність в Кремлі. Якщо війна в Україні виявиться головним переломним моментом в ослабленні Росії, це може перешкодити планам Сі.

"Насправді, у Китаю (на відміну від США) немає інших великих впливових партнерів, на яких вони можуть покластися – в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні. Таким чином, Росія, безумовно, є наймогутнішою державою, яка тісно пов'язана з Китаєм. Я думаю, що Пекін турбує, що Росія перенапружується, і це може підірвати їхні колективні зусилля з формування світового порядку", – заявив Брайан Харт, науковий співробітник China Power Project в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

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Китай ризикує потрапити під західні санкції у разі, якщо почне активно допомагати Росії в цій війні, і Сі не зацікавлений в цьому напередодні 20-го з'їзду партії, на якому він має намір переобратися на третій термін, що порушує норми. Досі Пекін ретельно уникав дій, які могли б спричинити західні санкції (як надання прямої військової допомоги Москві).

"Китай готовий надати Росії деяку мовчазну підтримку в політичному, дипломатичному і певною мірі економічному плані, але суть в тому, що він не збирається робити це щосили і підривати інші свої стратегічні цілі заради підтримки Росії", – зазначає Харт.

За словами експерта, продаж зброї – та сфера, за якою варто стежити з особливою увагою, оскільки Китай довгий час був одним з найбільших покупців зброї в Росії. Тепер РФ може почати купувати зброю у Китаю. За його словами, навіть у цьому випадку Китай, швидше за все, спробує відправити запчастини або предмети, не включені в санкційний список, або відправити це заплутаними маршрутами, які важко відстежити.

"Я думаю, що Китай буде продовжувати зміцнювати відносини з Росією тільки тією мірою, якою це дійсно відповідає їхнім спільним інтересам", – каже Харт.

Експерти вважають, що поїздка Сі в Середню Азію спрямована не тільки на демонстрацію підтримки Путіна, але і на те, щоб показати як своїй країні, так і всьому світу, що, попри дипломатичну ізоляцію з боку Заходу, у Китаю все ще є друзі і партнери, і він готовий взяти на себе більше лідерства на світовій арені.

Нива Яу, старша наукова співробітниця Академії ОБСЄ, аналітичного центру із зовнішньої політики в Киргизстані, зазначила, що відмова Китаю засудити Росію викликала занепокоєння серед країн Центральної Азії.

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"Китай не в ладах з країнами регіону, тому що він все ще дивиться на війну Росії в Україні з цієї антизахідної точки зору – як ніби він ось-ось повалить гегемонію Заходу", – сказала вона. За словами Яу, це може перешкодити зусиллям Китаю щодо зміцнення зв'язків зі своїми центральноазіатськими сусідами, в які країна вклала значні кошти протягом останніх двох десятиліть.

Під час своєї першої закордонної поїздки майже за 1000 днів китайський лідер спробував розвіяти ці побоювання. Під час візиту Сі заявив, що Китай "завжди буде підтримувати Казахстан у збереженні національної незалежності, суверенітету і територіальної цілісності".