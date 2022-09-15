Судно грецької компанії доставляло вугілля з Росії в обхід санкцій ЄС, - Bloomberg

Вугілля з російського порту грецьке судно транспортувало наприкінці минулого місяця після того, як набули чинності санкції ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg

"За даними аналітичних компаній Kpler і Logistic OS, 29 серпня судно Stavros, що належить грецькій компанії Eastern Mediterranean Maritime, завершило завантаження 53 тисяч тонн вугілля з російського Таманського термінала. Корабель прибув у порт турецького міста Іскендерун 5 вересня", - повідомляє видання.

Представник компанії Eastern Mediterranean Maritime заявив, що цей рейс не підпадає під санкції Євросоюзу, оскільки пункт призначення вантажу знаходився не на території ЄС.

Проте в ЄС неодноразово заявляли, що санкції стосуються будь-яких поставок вугілля з Росії незалежно від їх призначення. Заборона стосується як купівлі, так і транспортування вугілля, незалежно від кінцевого пункту його призначення. Санкції також поширюються на фінансування та страхування компаній ЄС, незалежно від походження компанії, яка забирає вантаж.

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