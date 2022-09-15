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Царьову та ще 2 зрадникам, які планували "дійти до Києва" з військами РФ, повідомлено про підозру, - СБУ

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Царьову та ще 2 зрадникам, які планували "дійти до Києва" з військами РФ, повідомлено про підозру, - СБУ
Йдеться про двох колишніх народних депутатів України від "Партії регіонів" Олега Царьова та Володимира Олійника, а також так звану "міністерку закордонних справ "ДНР" Наталію Ніконорову. Вони відомі своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами, а з 2014 році переховувалися від правосуддя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Служби безпеки України.

Досудовим слідством встановлено, що 24 лютого зрадники незаконно перетнули держкордон та прибули на тимчасово окуповану ЗС РФ територію Київщини.

Зокрема, в окупованому селі Катюжанка Вишгородського району зрадники записували інтерв’ю для росЗМІ, в яких маніпулювали "фактами", виправдовуючи вторгнення РФ.

"Вони у супроводі озброєних військових зс рф вторглися у церву під час богослужіння і схиляли селян до переходу на бік ворога. Також неодноразово відвідували Катюжанську школу, в приміщеннях якої окупанти катували українців. Їм заочно повідомили про підозру за двома статтями ККУ", - ідеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Володимир Ярощук f72292f9
    Дев"ятий рік війни... А вони були тут ! Беріть тепленькими ! Але... Дуже багато запитань є до влади як минулої, так і попередньої !... Питання -- коли ми почнемо питати з влади і садити їх разом з тими колаборантами !!!
  • Liya d21d54a3
    Невже цього шарікова неможна було за 8 років причморити? Жирує у крадених санаторіях, 4 вилупки у ВБ вчились. Правда, одна дегенератка таки обдовбалась і здохла.
    Але ця мразота першою закликала і закликає знищувати нас і нашу інфраструктуру.
    Огидна, мерзенна алкашня і досі бєлку не спіймала?
  • Garry Grant
    Коли дєрьмак з татаровим перестануть їм платити.
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