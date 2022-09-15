Царьову та ще 2 зрадникам, які планували "дійти до Києва" з військами РФ, повідомлено про підозру, - СБУ

Йдеться про двох колишніх народних депутатів України від "Партії регіонів" Олега Царьова та Володимира Олійника, а також так звану "міністерку закордонних справ "ДНР" Наталію Ніконорову. Вони відомі своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами, а з 2014 році переховувалися від правосуддя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Служби безпеки України.

Досудовим слідством встановлено, що 24 лютого зрадники незаконно перетнули держкордон та прибули на тимчасово окуповану ЗС РФ територію Київщини.

Зокрема, в окупованому селі Катюжанка Вишгородського району зрадники записували інтерв’ю для росЗМІ, в яких маніпулювали "фактами", виправдовуючи вторгнення РФ.

"Вони у супроводі озброєних військових зс рф вторглися у церву під час богослужіння і схиляли селян до переходу на бік ворога. Також неодноразово відвідували Катюжанську школу, в приміщеннях якої окупанти катували українців. Їм заочно повідомили про підозру за двома статтями ККУ", - ідеться в повідомленні.

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