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Німеччина передасть Україні 50 бронетранспортерів Dingo та дві РСЗВ MARS II

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Німеччина передасть Україні 50 бронетранспортерів Dingo та дві РСЗВ MARS II
Також ЗСУ отримають ще дві самохідні РСЗВ MARS II й ракети для них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал BILD

За словами міністра оборони країни Крістіни Ламбрехт, Німеччиною вперше буде передана броньована техніка Україні. Бронетранспортери Dingo мають стати  альтернативою бронетранспортерам Fuchs.

"Dingo - це броньована й опціонально озброєна машина, яка використовується для патрулювання і розвідки. Бундесвер має понад 500 автомобілів Dingo в різних модифікаціях", - пише видання.

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    Шось мені здається, що Марс2 з ракетами - це більш важливо за ці тачанки. Але про них якось мимоходом написали...
  • Roman Podyu 5027fa4e
    Значит асфальт бросай. Если бы не эти "подачки", сколько ещё наших бойцов сложили головы?
  • Hanka Panyanka
    будем посылать приветы от немецких "фашистов" русским фашистам, они должны еще за Гамбург ответить...
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