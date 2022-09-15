В Україні презентували систему для контролю над зброєю від партнерів

Інформаційно-аналітичну систему "СОТА" секретар РНБО Олексій Данілов презентував послу США в Україні Бріджит Брінк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Ради національної безпеки і оборони.

Данілов презентував пані послу модуль інформаційно-аналітичної системи "СОТА" щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів. Він був уведений у дію 24 лютого 2022 року. Завдяки модулю "СОТА" усе озброєння, яке надається партнерами, знаходиться під ретельним контролем держави "від моменту перетину кордону до розподілу на місцях".

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Інформаційно-аналітичну систему "СОТА" має ряд інших модулів, які дозволяють керівництву держави "розуміти сьогодення і будувати прогнози на майбутнє" на основі верифікованих даних.

Посол США привітала ініціативу з розробки подібної системи контролю постачання західної військової допомоги. Пані Брінк висловила переконання у важливості рішучої підтримки України та посиленні її спроможностей ефективно обороняти себе, а також запевнила у готовності сприяти інтенсифікації військової, гуманітарної та іншої допомоги, аби наша держава здобула перемогу у війні з російським агресором.

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