Ми передали ЗСУ всі наші дрони, - IT-підприємець Крот

Керуючий партнер TECHIIA Олег Крот уточнив, на що саме пішли його пожертвування української армії.

"Це не був фонд, це була ГО "Фундація Течія". Ми, мабуть, були одні з найефективніших, хто міг взяти гроші, проконтролювати, щоб жодну копійку не вкрали. Купити, привезти, розмитнити, оформити, по Україні провести логістику та привезти до кожного солдата", - розповів він, повідомляє Телеграф.

Крот уточнив, що пожертвувані гроші – кошти TECHIIA та його особисті. "По-перше, ця допомога пішла на бронежилети та каски. У перші дні було виділено близько 20 млн доларів на те, щоб їх закупити. Загалом ми закупили близько 30 тисяч касок та бронежилетів. Потім пішли медикаменти, засоби захисту, ми передали всі наші дрони, які у нас є, які були в запасі", - сказав ІТ-підприємець.