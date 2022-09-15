На Кіровоградщині зафіксовано "прильоти" ворожих ракет, одна ракета збита ППО, - ОВА

На території Петрівської громади Кіровоградської області зафіксовано "прильоти" ворожих ракет.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"На території Петрівської громади зафіксовано прильоти ворожих ракет. Агресор намагається варварськи нищити інфраструктурні об'єкти. Одну ракету збито ППО. Прошу не ігнорувати сирени", - написав чиновник у телеграм-каналі.

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