Ми не будемо змушувати людей повертатися з Євросоюзу, але віримо у це, - Зеленський
Про це Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн заявили, відповідаючи на запитання журналістів після переговорів у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Президента Єврокомісії наголосила, що повернення українців вже розпочалося, і вона вважає що проблем із цим не буде.
"Близько 5 млн українців (що виїхали від війни до Євросоюзу) вже повернулося додому. Ми знаємо, що вони хочуть додому, хочуть розбудовувати Україну, перетворюючи її у процвітаючу країну", - заявила Урсула фон дер Ляєн, пояснивши, що не бачить небезпеки для України, пов’язаної з тим, що частина громадян можуть лишитися в ЄС і не повертатися додому.
З нею погодився Володимир Зеленський.
"Мені здається, що шукати внутрішню мотивацію Українцям не треба, вони люблять нашу державу і хочуть приїхати додому. Головне і складне питання – гарантувати їм безпеку", - заявив президент, додавши, що "безпека – це протиповітряна оборона".
Також президент виділивши у якості пріоритету реконструкцію освітньої інфраструктури, зруйнованої або пошкодженої внаслідок бойових дій. "На її відновлення нам потрібні гроші. З таким запитом я вже звернувся і до Конгресу США і до президента Байдена, і до пані Урсули", - додав він.
"Але ми точно не повинні змушувати людей повертатися, але дуже в це віримо і цього хочемо", - підкреслив Володимир Зеленський.