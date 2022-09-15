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Ми не будемо змушувати людей повертатися з Євросоюзу, але віримо у це, - Зеленський

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Ми не будемо змушувати людей повертатися з Євросоюзу, але віримо у це, - Зеленський
Президенти України та Європейської комісії вважають, що українцям не знадобиться створювати стимули для повернення додому після завершення війни.

Про це Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн заявили, відповідаючи на запитання журналістів після переговорів у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Президента Єврокомісії наголосила, що повернення українців вже розпочалося, і вона вважає що проблем із цим не буде.

"Близько 5 млн українців (що виїхали від війни до Євросоюзу) вже повернулося додому. Ми знаємо, що вони хочуть додому, хочуть розбудовувати Україну, перетворюючи її у процвітаючу країну", - заявила Урсула фон дер Ляєн, пояснивши, що не бачить небезпеки для України, пов’язаної з тим, що частина громадян можуть лишитися в ЄС і не повертатися додому.

З нею погодився Володимир Зеленський.

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"Мені здається, що шукати внутрішню мотивацію Українцям не треба, вони люблять нашу державу і хочуть приїхати додому. Головне і складне питання – гарантувати їм безпеку", - заявив президент, додавши, що "безпека – це протиповітряна оборона".

Також президент виділивши у якості пріоритету реконструкцію освітньої інфраструктури, зруйнованої або пошкодженої внаслідок бойових дій. "На її відновлення нам потрібні гроші. З таким запитом я вже звернувся і до Конгресу США і до президента Байдена, і до пані Урсули", - додав він.

"Але ми точно не повинні змушувати людей повертатися, але дуже в це віримо і цього хочемо", - підкреслив Володимир Зеленський.

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Топ коментарі

  • Anatoliy Panchenko 93ebb138
    Якби цей дурень готувався до війни, а не пиляв бюджет на дорогах, то, можливо, нікому і не прийшлось би покидати країну через війну.
  • Чиста Пречиста
    Цинічний виродок! Через тебе ці люди поїхали, бо ти не лише не захистив їх, а банально не попередив про небезпеку! Я вже мовчу про організовану евакуацію, і будівництво укріплень, і виробництво власної зброї і т.д.і т.п. Киданув людей, а тепер каже 'поверніться'! Зеленський ти моральний урод! Ніхто тобі більше не повірить!
  • Анатолий К 65c6a92d
    Звичайно Володя, ти вже раз їх обдурив. Працюйие вжен над проектом закону, як з них там здирати шкіру, бо Бені тут на пособіє не вистачає.
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