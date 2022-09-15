У Горлівці не залишилось чоловіків, окупанти всіх відправили на фронт, - ГУР
Враховуючи попередні "призовні кампанії" та втечу великої кількості чоловіків з міста, окупанти не можуть набрати достатню кількість людей під "мобілізацію". Натомість, ці заходи суттєво збільшують соціальну напругу – на сьогодні в Горлівці залишились виключно жінки, діти та люди похилого віку, повідомляє ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
Чоловіки з Горлівки, яких раніше "мобілізували" до складу 9-го окремого полку морської піхоти 1-го армійського корпусу окупаційних військ, не виходять на зв’язок з 11 вересня. Відомо, що перед цим вони перебували в окупованих районах Херсонської області та відмовились брати участь у бойових діях. Остання інформація, яка надходила від них: російські командири погрожували всіх "відмовників" відправити на передову без зброї.