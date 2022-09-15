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МАГАТЕ вимагає від Росії вивести війська із ЗАЕС, - резолюція

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МАГАТЕ вимагає від Росії вивести війська із ЗАЕС, - резолюція
Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, яка складається з представників 35 держав-членів ООН, у четвер ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.

За резолюцію проголосували 26 держав, проти були дві – Росія і Китай, решта утрималися під час голосування, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

У документі міститься заклик до Росії "негайно припинити всі дії проти Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного об’єкта в Україні та на них".

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Україна може зробити для Китаю одну богоугодну справу: віддати їм Арахамію, можна навіть з доплатою, але з умовою неповернення.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    отлично...
    представляю как взвыла рашка ))))
    одно печалит... для рашки это просто резолюция.... а не руководство к действию....
  • Валдис Унар
    Ничего неожиданного...Обращение в пустоту, с нулевым результатом.
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