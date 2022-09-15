США наклали нові санкції на Кадирова, дитячого омбудсмена РФ, "прокурорів" та "суддів" з окупованого Криму
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Під санкції потрапили 22 особи і дві компанії. Серед них - Марія Львова-Бєлова, уповноважена президента з прав людини, на яку накладають санкції за реалізацію політики примусового вивезення до Росії тисяч українських дітей та їхнього усиновлення та надання російського громадянства.
Також наклали нові санкції на лідера Чечні Рамзана Кадирова та членів його родини - за роль Кадирова під час війни РФ проти України. Окрім нього, санкції накладаються на його трьох дружин, трьох дорослих дочок і двоюрідного брата Ібрагімова Турпала-Алі, який обіймав у Чечні багато важливих посад та вважається причетним до свавільних страт.
Під санкції потрапила також компанія Firdaws - чеченський бренд одягу, що належить Айшат Кадировій.
У санкційному списку також Алєксєй Міхалков та Ян Петровський, лідери неонацистського паралімілітарного угрупування "Русич", які беруть участь у війні проти України поруч з регулярною армією ще з початку агресії.
Під санкції потрапили також півдесятка призначених Росією "прокурорів" та "суддів" в окупованому Криму та один співробітник ФСБ.