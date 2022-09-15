Домовилися про проєкти постачання електроенергії до Молдови та Румунії, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, голова МЗС Румунії Богдан Ауреску та голова МЗС Молдови Ніку Попеску провели зустріч в Одесі, спільно з міністрами енергетики зосередилися на енергетичній безпеці та домовилися про реалізацію низки проєктів, які дозволять розширити постачання електроенергії з України до Молдови.