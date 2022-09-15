Кадиров закликав російських губернаторів не чекати на рішення Кремля про воєнний стан і почати "самомобілізацію"
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Глава Чечні Рамзан Кадиров закликав російських губернаторів не чекати на рішення Кремля про воєнний стан і почати "самомобілізацію" - збирати регіональні батальйони для відправки на війну в Україну. Пізніше його пропозицію підтримав маріонетка Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов.
Кадиров заяви, що кожен регіон має зібрати "хоча б одну тисячу добровольців" для участі у війні. За його словами, для регіонів "це не така вже велика кількість" людей, передає Цензор.НЕТ.
"Я б навіть сказав, що це (тисяча "добровольців". - Ред.) - мінімум, який суб'єкти (РФ. - Ред.) мають виконати для початку", - наголосив Кадиров.
Пізніше ідею Кадирова підхопила маріонетка Кремля в окупованому Криму Аксьонов, який заявив, що "Крим уже виставив понад 1200 добровольців" і готує ще два батальйони.