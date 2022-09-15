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Кадиров закликав російських губернаторів не чекати на рішення Кремля про воєнний стан і почати "самомобілізацію"

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Кадиров закликав російських губернаторів не чекати на рішення Кремля про воєнний стан і почати "самомобілізацію"
Глава Чечні Рамзан Кадиров закликав російських губернаторів не чекати на рішення Кремля про воєнний стан і почати "самомобілізацію" - збирати регіональні батальйони для відправки на війну в Україну. Пізніше його пропозицію підтримав маріонетка Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов.

Кадиров заяви, що кожен регіон має зібрати "хоча б одну тисячу добровольців" для участі у війні. За його словами, для регіонів "це не така вже велика кількість" людей, передає Цензор.НЕТ.

"Я б навіть сказав, що це (тисяча "добровольців". - Ред.) - мінімум, який суб'єкти (РФ. - Ред.) мають виконати для початку", - наголосив Кадиров.

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Пізніше ідею Кадирова підхопила маріонетка Кремля в окупованому Криму Аксьонов, який заявив, що "Крим уже виставив понад 1200 добровольців" і готує ще два батальйони.

Кадиров закликав російських губернаторів не чекати на рішення Кремля про воєнний стан і почати самомобілізацію 01
Кадиров закликав російських губернаторів не чекати на рішення Кремля про воєнний стан і почати самомобілізацію 02


Кадиров закликав російських губернаторів не чекати на рішення Кремля про воєнний стан і почати самомобілізацію 03

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    Бажано комплектувати їх відразу мішками
  • Al-Goritm Ain-Moment
    А кадирівський вилупок теж піде? А, у нього ж бронь. Він же тепер великий начальник.
  • Sav UA
    тік-токерний диров йде нахер!
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