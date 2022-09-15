Верховний Суд підтвердив заборону ОПЗЖ

15 вересня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" ("ОПЗЖ") і таким чином, остаточно заборонив її діяльність в нашій країні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Нагадаємо, що рішення про заборону функціонування ОПЗЖ було прийнято на підставі указу Президента та рішення РНБО. Вони ґрунтувалися на доказах її деструктивної діяльності, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці.

Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики росії, як на рівні керівництва, так і рядових її членів. ОПЗЖ фактично ретранслювала офіційну позицію країни-агресора щодо України та завдавала значної шкоди інтересам нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Від початку військової агресії слідчі СБУ:

- здійснюють досудове розслідування у 70 кримінальних провадженнях щодо функціонерів партії, причетних до вчинення злочинів у сфері національної безпеки;

- у межах цих проваджень оголосили про підозру 30 громадянам України, у тому числі депутатам місцевих рад різних рівнів.

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Рішення про заборону ОПЗЖ є остаточним і не підлягає оскарженню.

Про деталі судового засідання розповів Рух "Чесно": "Під час розгляду апеляційної справи адвокатка ОПЗЖ робила відчутний акцент на тому, що частина матеріалів і доказів Мін’юсту та СБУ є недопустимими, містять ознаки підробки тощо. Загалом простежувався акцент саме на процедурних моментах. Крім цього, реагуючи на доводи Мін’юсту щодо численних випадків колаборанства представників ОПЗЖ, адвокатка наполягала, що, на її думку, не надано доказів, що такі дії вчинені "в інтересах, або за дорученням" політичної партії".

Крім того, у матеріалах, які партія надала суду, наголошувалося на тому, що представники політсили засудили агресію Росії, допомагають громадам благодійністю, а один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко заявляв про свою підтримку створення територіальної оборони.

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Нагадуємо, 20 червня, Восьмий апеляційний суд Львова своїм уже заборонив ОПЗЖ і постановив, що все майно цієї партії має бути передане державі.