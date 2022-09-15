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Звільнена з російського полону парамедик Тайра дала свідчення у США про жахи російського полону

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Звільнена з російського полону парамедик Тайра дала свідчення у США про жахи російського полону
Парамедик Юлія Паєвська (Тайра), яка три місяці була у російському полоні, свідчила перед Комісією з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінською комісією США)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

"Сьогодні наша легендарна Юлія Паєвська (Тайра) дала свідчення перед Гельсінською комісією. Це був дуже потужний виступ з правдою про жахи російської блокади Маріуполя та про тримісячне перебування в нелюдських умовах у полоні окупантів, нічим не обмежену жорстокість російських загарбників-терористів і закликала наших американських друзів збільшити допомогу Україні, збільшити тиск на Росію, допомогти нам захистити не тільки Україну, а й весь цивілізований світ", – написала Оксана Маркарова.

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Вона наголосила на важливості свідчень для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини та для загострення уваги до потреби нарощування зусиль для звільнення всіх захисників та цивільних, яких Росія незаконно захопила і утримує, порушуючи всі міжнародні норми.

Як відомо, на початку російського вторгення парамедик Юлія Паєвська потрапила у російський полон. Звільнена 17 червня. Розповідаючи про полон, вона заявила, що умови нагадували концтабір,

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    зеля, где нвша Пташка???
    Це її останній пост від 17 травня. З приписом:
    "Ні на крок ні на хвилину З честю та гідністю до кінця"
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Добре, що Тайра зробила це в США.
    У зелених прокурв, ДБР свідчення проти рашистів можуть і "загубитись".
  • rejestrowyj bazil
    Єрмаківський омбудсмен теж мовчить, така в нього робота - мовчати про злочини росіян - партнерів ЗеШобли по бізнесу
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