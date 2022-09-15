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США наклали додаткові санкції на РФ у сфері передових технологій

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США наклали додаткові санкції на РФ у сфері передових технологій
Мінфін США оголосив додаткові санкції проти Росії у сфері передових технологій, заборонивши продаж чи будь-яке надання особам з РФ послуг у сфері квантових обчислень.

Про це йдеться у заяві Мінфіну від 15 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Зокрема, забороняється експорт, реекспорт, продаж, пряме чи опосередковане надання послуг квантових обчислень будь-якій особі на території РФ.

Міністерство торгівлі паралельно запровадило додатковий експортний контроль до Росії та Білорусі обладнання, програмного забезпечення та технологій для квантових комп’ютерів, а Держдеп наклав подальші санкції на російські компанії, дотичні до цієї сфери, що потрібна у тому числі для ВПК.

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У санкційному списку опинилися близько трьох десятків дослідницьких інститутів та компаній.

"У комплексі ці дії уряду США додатково підірвуть спроможність РФ відновити свої військові сили з підтримкою передових технологій, у чому вона раніше покладалася на США", - зазначають у комюніке.

Топ коментарі

  • Перехватчик
    Вал Мишель

    @VALMICHEL7

    ·

    18 ч

    Лучшее наказание для душевнобольных людей, которые, живя в Украине, ненавидели её, ждали русский мир, а теперь сбежали с освобожденных территорий Украины - это не украинская тюрьма, а жизнь в реальном русском мире, который их пережует и выплюнет на помойку.
  • Ан Мур
    кого? Зебілів до розуму, до патріотизму закликаєш? Що, забув, що їм "акакаяразніца"?
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