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Литва ремонтуватиме гаубиці, які Німеччина надала Україні, - міністр Анушаускас

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Литва ремонтуватиме гаубиці, які Німеччина надала Україні, - міністр Анушаускас
Ремонт самохідних артилерійських установок PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), які Німеччина раніше передала Україні, здійснюватиме литовська сторона, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

"Литва береться за нову місію - ремонтуватиме САУ PzH2000, які належать українцям, які потім зможуть виконувати свої завдання щодо відбиття російської агресії", - зазначив  Анушаускас

За словами голови литовського оборонного відомства, сукупна військова підтримка, спрямована Україні системою національної оборони Литви, на сьогодні вже досягла EUR209 млн, і ще литовські органи внутрішніх справ передали українській стороні зброю на EUR5 млн євро.

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Топ коментарі

  • Oleksandr Pohribnyi
    Яка ж вона велика ця маленька Литва!
  • Amber
    Щира подяка всім , хто сьогодні допомагає Украіні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Дякуємо,друзі.
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