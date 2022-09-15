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Близько 5 млн українців повернулися з Євросоюзу в Україну, - фон дер Ляєн

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Близько 5 млн українців повернулися з Євросоюзу в Україну, - фон дер Ляєн
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до країн Європейського Союзу виїхали понад вісім мільйонів українців, але більшість із них уже повернулася додому.

Про це на брифінгу в четвер у Києві заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Понад вісім мільйонів українців з початку війни прибули до країн Європейського Союзу. Але є і хороші новини з обох сторін. Багато-багато українців уже повернулися. Близько п’яти мільйонів уже повернулися в Україну", – зазначила вона.

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"Звісно, ми хочемо дати українським друзям, які потребують допомоги, якнайбільше підтримки. Але ми також знаємо, що вони знову хочуть повернутися додому, відбудувати Україну і перетворити її на процвітаючу державу", – додала глава виконавчого органу ЄС.

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Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    Не знаю скільки для української армії, але для російської армії він дав кілька мільйонів $ з подадків які заплатив на кацапії зі своїх фільмів, серіалів та франшизи ліги сміху
  • Перехватчик
  • Volodymyr eabbb2d0
    Бо не всі спроможні винаймати житло... Їхали в ЄС в основному жінки з дітьми
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