У Держбюджеті-2023 "друк" гривні Нацбанком не передбачено, - Марченко
"Така опція є. Але якщо ми зможемо гарантовано отримати $38 млрд від наших партнерів, зловживати гіперінфляцію та іншими чинниками, залазити в кишені українців через викуп облігацій Нацбанком, через інші ризики – девальвації та гіперінфляції – ми не будемо", – сказав він в ефірі національного телемарафону в четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Але така опція існує. Цього року ми нею користуємося, тому що складна ситуація. Звичайно, будемо дивитися, як ми зможемо обійтися без цього", – додав Марченко.
Щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету цього року через війну, за даними Мінфіну та уряду, становить близько $5 млрд. Частину коштів надає за рахунок емісійного фінансування через купівлю держоблігацій Нацбанк. У червні через нестачу зовнішньої допомоги НБУ збільшив прямий викуп ОВДП до 105 млрд грн, однак у липні, серпні та вересні поки що надавав по 30 млрд грн – у рамках раніше обговореної з урядом стелі 400 млрд грн загалом за рік. Станом на сьогодні сумарно НБУ вже виділив 315 млрд грн.
На наступний рік уряд планує знизити дефіцит держбюджету до менш ніж $3,2 млрд на місяць, розраховуючи на його фінансування США, МВФ і ЄС.
Нацбанк допускав, що наступного року емісійне фінансування через прямий викуп ним ОВДП може ще знадобитися, проте наполягав, що його обсяги не повинні перевищити 200 млрд грн за рік.