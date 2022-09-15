Перехід церковних громад від УПЦ до ПЦУ "створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації", - СБУ

Головне управління Служби безпеки України у Київській області просить представників місцевого самоврядування провести роз’яснювальну роботу серед громадськості щодо недопущення участі у зборах релігійних громад для переходу від УПЦ до ПЦУ керівників територіальних громад чи представників місцевої влади. Це, на думку СБУ, "створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у Києві та регіоні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі заступника начальника Головного управління СБУ у м. Києві і Київської області Юрія Палагнюка від 7 вересня на адресу Дарницької райдержадміністрації, що є у розпорядженні LB.ua.

"У зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ до України активізувався процес переходу громад з юрисдикції Української православної церкви до Православної церкви України шляхом організації зборів громадян/громад/прихожан та місцевих мешканців об’єднаних територіальних громад, під час яких більшістю вирішується питання про звернення від релігійної громади до Предстоятеля ПЦУ митрополита Єпіфанія (Думенка) з проханням прийняти під Омофор ПЦУ з подальшим поданням підготовлених протоколів та статутних документів до органів державної влади.

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Встановлено, що вищевказані процеси здебільшого супроводжуються звинуваченнями у незаконності дій тієї чи іншої релігійної конфесії, представників об’єднаних територіальних громад та органів державної влади, що своєю чергою призводить до фізичних сутичок, радикалізації та криміналізації перехідних процесів", – йдеться у повідомленні СБУ.

Там нагадали про заборону проведення масових заходів на період дії Закону України "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України", а також про те, що посадові і службові особи органів державної влади і територіальних громад, відповідно до роз’яснення Держслужби з етнополітики та свободи совісті від 28.08.2022, не мають права ініціювати, організовувати, головувати та голосувати на зборах релігійної громади, зокрема, з питань зміни конфесійної підлеглості.

На думку СБУ, "проведення таких зборів може бути використане представниками УПЦ для оскарження дій у суді", а спецслужбами РФ – "для звинувачень в утисках УПЦ, розпалювання міжконфесійної ворожнечі і використання протестного потенціалу для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі".

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"З огляду на викладене, з метою недопущення подальшого загострення релігійної обстановки, мінімізації можливих негативних наслідків, консолідації соціуму та попередження використання країною-агресором протестного потенціалу для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі в умовах воєнного стану, вважається за доцільне провести відповідну роз’яснювальну роботу серед працівників місцевих органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, лідерів та керівників громадсько-політичних сил, представників релігійних деномінацій з метою недопущення їх втягування у діяльність, що може призвести до тяжких наслідків", – зазначається у повідомленні СБУ.

За результатами вжитих заходів Дарницька райдержадміністрація має відзвітувати Головному управлінню.

Окрім того, як вдалося з’ясувати LB.ua, на початку вересня заступник начальника Головного управління СБУ в Київській області звертався до Управління культури Київської облдержадміністрації з проханням надати копії протоколів та статутних документів релігійної громади Парафія на честь Покрова Божої матері Бориспільської єпархії УПЦ с. Требухів Броварського району Київської області, яка виявила бажання перейти до ПЦУ.

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За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, Служба безпеки просто звернула увагу на протидію таким ворожим проявам.

"Окремо нагадаємо, що під час воєнного стану забороняються будь-які масові зібрання людей, оскільки це може становити загрозу їхньому життю через підвищений ризик ракетних ударів та диверсій, які може вчиняти РФ. З метою недопущення таких кризових ситуацій, а також розхитування настроїв українського суспільства, що може мати негативні наслідки під час війни, СБУ моніторить потенційні загрози та інформує уповноважені структури", – додав Дехтяренко.





