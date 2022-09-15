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Урядова коаліція Німеччини вирішила не постачати Україні танки Leopard II, кажуть підготовка воїнів займе багато часу

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Урядова коаліція Німеччини вирішила не постачати Україні танки Leopard II, кажуть підготовка воїнів займе багато часу
За словами співголови Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінґбайля, урядова коаліція ухвалила одностайне рішення не постачати бойові танки в Україну, оскільки на підготовку українських військових піде тривалий час.

За словами політика, німецький уряд одностайний у тому, що станом на зараз основні бойові танки Leopard II в Україну постачатись не будуть. Він пояснив, що підготовка на цих бойових танках займає надто багато часу, щоб мати якийсь ефект на цьому етапі війни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами Клінґбайля, під час тренувань на Panzerhaubitze 2000 українські військові самі просили, щоби їх тренували довше, ніж планувалося.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергова дуже тупа відмазка німців,..
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ...бо хто хоче допомогти той шукає можливості,хто не хоче-шукає причину...
  • Garry Grant
    И вечно съезжают на якобы недалёкость наших воинов. Ублюдки. ВСУ ещё их самих научили бы на тех Леопардах ездить как надо. Бюргеры всратые.
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