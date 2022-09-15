Новини • Санкції проти Росії

Виробники вантажівок Scania і MAN йдуть з Росії

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Виробники вантажівок Scania і MAN йдуть з Росії
Німецька корпорація Traton, "дочка" Volkswagen, яка об’єднує в собі виробництво і продаж вантажних автомобілів і автобусів під марками MAN і Scania, йде з Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Заявлено, що всі активи компанії в РФ будуть продані місцевим підприємцям. Російським партнерам перейдуть дистриб'юторські компанії, Scania також продає Фінансовий бізнес. Ці угоди повинні бути схвалені акціонерами Traton. Закінчення процесу продажу очікується в першому кварталі 2023 року.

На початку березня компанія припинила випуск вантажівок в Росії. Сумарний збиток від відходу з російського ринку Traton оцінила в 550 млн євро.

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Топ коментарі

  • Amber
    Правильно роблять , що йдуть із терористичноі краіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
  • Тетяна Тать
    це ще якщо не згадають по дорозі, що забули перед виходом світло вимкнути
    або воду...
  • Super Gut
    Як можна припинити за один день бізнес в якому зайняті десятки тисяч людей, сотні компаній партнерів, довгострокові зобов'язання по договорам, логістичні цепочки та ін? Виробництво це не ларьок з шаурмою - зачинив вікно і всьо, тут все довго.
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