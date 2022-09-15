На звільнених територіях Харківщини та Донеччини триває пошук тіл українських солдатів, - Мінреінтеграції
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Мінреінтеграції.
"Робота над пошуком та ідентифікацією тіл військовослужбовців триває. Наразі до неї також долучилися фахівці пошукових груп, місцеві координатори на чолі з Олегом Котенком (Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин – ред.)", - уточнюється у повідомленні.
За даними установи, Котенко безпосередньо перебуває на локаціях у звільнених від рф територіях Харківської області та Донеччини, де ймовірно є загиблі, яких розшукують близькі.
У Мінреінтеграції зазначили, що кожна з цих локацій відпрацьовується офісом Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, спільно з силовими структурами та піротехнічними підрозділами.
"Зараз найбільшою проблемою є те, що деякі території все ще заміновані. Незважаючи на це, ми продовжуємо працювати, адже маємо повернути кожного героя додому, щоб родини змогли якомога швидше гідно вшанувати пам’ять полеглих за Україну бійців", – поінформував Котенко.