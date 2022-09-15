Власник ПВК "Вагнер" Пригожин завербував на війну проти України маніяка-канібала

Власник приватної військової компанії "Ліга" (раніше ПВК "Вагнер") Євген Пригожин завербував на війну проти України маніяка-канібала, який відбував покарання в одній з в’язниць у російському місті Саратов.

Про це розповіла правозахисниця і голова Фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Правозахисниця повідомила, що Пригожин завербував з російських в'язниць вже близько 10 тисяч ув'язнених. Засновник "Вагнера" пропонує воювати проти України злочинцям, які грабували, вбивали і ґвалтували людей. За словами Романової, Пригожин завербував навіть маніяка, який займався канібалізмом.

"Беруть всі статті, але віддають перевагу, про це Пригожин вже говорив, вбивцям і тим, хто займався розбоєм і грабунком. Теж добре беруть тих, хто потрапив до в'язниці за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. І ось зараз стали брати вже людей, які засуджені за зґвалтування, але їх в окремий загін. Ми знаємо дві історії з Саратовських зон, з жахливих абсолютно зон, там одна є дуже спеціальна. Звідти взяли маніяка, у якого, так би мовити, в портфоліо канібалізм. Він теж поїхав на війну", - повідомила вона.

Романова також розповіла, що в деякі колонії для вербування ув'язнених приходять по кілька разів. Пригожин шукає "гарматне м'ясо" серед злочинців і йому вдалося зібрати чимало охочих воювати проти України. Примітно, що "Вагнер" вербує ув'язнених не по всій РФ, а тільки в деяких її регіонах.

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"Найпівнічніша частина - Комі, Сиктивкар, найпівденніша - Адигея, найсхідніша - Татарстан, найзахідніша - Псковська і Смоленська області. Вони чомусь не йдуть східніше Татарстану", - стверджує правозахисниця.

За її словами, багато ув'язнених погоджуються йти на війну не заради грошей, а просто через те, що хочуть вибратися з в'язниці."Це родичі хочуть грошей, а ув'язнені хочуть піти з цієї матриці, вийти, поїхати куди завгодно, тому що будь-яке місце на землі краще, ніж російська в'язниця", - додала Романова.

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