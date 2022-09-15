Окупанти обстріляли звільнені райони Харківщини, поранено 12 цивільних, з них 2 дітей, - ОВА

Ворог протягом дня обстрілював звільнені райони Харківщини, внаслідок чого 12 людей отримали поранення, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні протягом усього дня ворог тероризує населення звільнених районів Харківщини. Обстрілюються населені пункти Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів. Є зруйновані житлові будинки та постраждалі", - зазначив чиновник.

За попередніми даними, в Куп'янському районі 10 людей зазнали поранень, в тому числі двоє дітей 12 та 13 років. Ще одна поранена жінка в Ізюмському районі та один – в Харківському. Постраждалі госпіталізовані.

Також читайте: Визволено п’ятьох підлітків, яких окупанти тримали у підвалі у Куп’янську. ФОТО