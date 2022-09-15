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Якщо Україна просить танки - їх потрібно дати, - фон дер Ляєн

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Якщо Україна просить танки - їх потрібно дати, - фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила проти позиції рідної для себе Німеччини, яка з різних причин відмовляється постачати в Україну бойові танки.

Це випливає з інтерв’ю фон дер Ляєн виданню Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Якщо вони (українці) кажуть, що їм потрібні бойові танки, тоді ми повинні поставитись до цього серйозно і надати їх їм", – сказала глава виконавчого органу ЄС, додавши, що Україна точно знає, чого вона потребує "для захисту людей і себе".

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"Я підтримую, щоб європейські держави постачали те, чого Україна справді потребує. Зрештою, українці доводять, що можуть себе захистити, якщо мають правильні військові засоби", – додала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що українці наразі борються замість усієї Європи за "перемогу демократії".

"Я твердо переконана, що Україна переможе, а Путін – програє. В України надзвичайна мотивація. Вони знають, за що б’ються. І друзі по всьому світу роблять усе, аби гарантувати, що Україна отримує належні збройні системи", – сказала чиновниця ЄС.

Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    Як ми готувались до війни 2,5 роки:

    - Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
    - Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
    - Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
    - Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
    - За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
    - Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
    - Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
    - Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
    - Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) не було.
    - Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
    - Проігноровано 28 повідомлень США про вторгнення.
    - Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку! Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
  • Алекс Мышкевич
    українці наразі борються замість усієї Європи за "перемогу демократії".

    Дякуємо, пані Урсула !
    В точку !
  • Maxim Ak-Murza
    Действительно...надо просто перестать стрелять - это же предвыборный лозунг Пороха. А зеленому дерьму обороноспособность не надо, вам бы намародерить побольше. И орденки от Боневтика за успешное мародерство получить.
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