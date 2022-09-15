Якщо Україна просить танки - їх потрібно дати, - фон дер Ляєн
Це випливає з інтерв’ю фон дер Ляєн виданню Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Якщо вони (українці) кажуть, що їм потрібні бойові танки, тоді ми повинні поставитись до цього серйозно і надати їх їм", – сказала глава виконавчого органу ЄС, додавши, що Україна точно знає, чого вона потребує "для захисту людей і себе".
"Я підтримую, щоб європейські держави постачали те, чого Україна справді потребує. Зрештою, українці доводять, що можуть себе захистити, якщо мають правильні військові засоби", – додала фон дер Ляєн.
Вона наголосила, що українці наразі борються замість усієї Європи за "перемогу демократії".
"Я твердо переконана, що Україна переможе, а Путін – програє. В України надзвичайна мотивація. Вони знають, за що б’ються. І друзі по всьому світу роблять усе, аби гарантувати, що Україна отримує належні збройні системи", – сказала чиновниця ЄС.